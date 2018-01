MTV faz reality show com Occupy Wall Street - Link - Estadão

Quatro jovens foram mandados para o acampamento em Nova York

A MTV americana vai levar seu reality show True Life para os protestos de Wall Street.

A emissora mandou quatro jovens participarem do acampamento no distrito financeiro de Nova York como parte do programa, que traz dramas da “vida real”.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O resultado estará em True Life: I’m Occupying Wall Street, com estreia marcada para 5 de novembro.

A ideia do programa é acompanhar os protestos de dentro e observar como os participantes se envolvem na causa. Para isso, deve focar na indignação de manifestantes jovens que saíram da faculdade, mas não encontram emprego.

Leia mais:

• Occupy Wall Street no Link