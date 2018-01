MTV x YouTube - Link - Estadão

Foto: Reuters

A Viacom acusou nesta quinta-feira, 18, o Google de ignorar a presença de clipes que violam direitos autorais no YouTube com o objetivo de atrair mais audiência para o maior site de vídeos do mundo. Já o Google rebateu afirmando que é a Viacom que está secretamente subindo vídeos que quebram direitos autorais.

Dona dos canais MTV, Comedy Central e outro, a Viacom acusa os executivos do Google e do Youtube de estarem cientes que vídeos ilegais estava sendo postado no site, falharam em evitar isso e, em alguns casos, subiram eles mesmos vídeos protegidos por copyrights.

“O Youtube foi construído intencionalmente sob infrações e existem inúmeros registros da comunicação interna deles que demonstram que os fundadores do YouTube e seus empregados fazem planos de lucros sob estas infrações”, disse a Viacom por meio de um anúncio oficial.

Para evidenciar sua acusação, a Viacom apresentou trechos de e-mails de 2005 que Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, fundadores do YouTube trocaram entre si. No dia 19 de julho daquele ano, Chen escreveu para Karim, com cópia para Hurley: “Teremos dificuldades em defender o fato de que não somos responsaveis pelo material autoral que outras pessoas colocaramno site quando um dos fundadores esta descaradamente roubando conteudo de outros sites e tentando fazer com que todo mundo veja”

Zahavah Levine, chefe de conselho do YouTube, disse em um post em seu blog que a Viacom estava “pegando trechos isolados de diversos e-mail e tirando o sentido que o contexto original tinha”.

A lei norte-americana criminaliza a produção de tecnologias que permitem contornar as travas contra pirataria (o Jail Breaker do iPhone por exemplo), ao mesmo tempo que afirma que os provedores de serviço online tem uma responsabilidade apenas limitada do que os usuários postam nos sites.

Mesmo a batalha legal estando no começo, já pode-se notar que a estratégia do Google é tentar classificar as alegações da Viacom como hipócritas, já que vários funcionários e executivos da empresa dona de emissoras de TV continuam postando vídeos no YouTube.

“Executivos do alto escalão como o presidente do Comedy Central e o chefe da MTV Networks sentem “com muita força” que clipes de programas como The Daily Show e The Colbert Report devem permanecer para a visualização no YouTube”, disse Levine.

O conflito já foi flerte: em 2006 a Viacom demonstrou interesse em comprar o YouTube, mas o negócio não deu certo e, meses depois, o Google comprou o site de vídeos.