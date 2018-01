Mude de canal num toque (quase) de mágica - Link - Estadão

A Kymera Magic Wand é um controle remoto universal que reconhece até 13 movimentos, que podem ser associados às funções de qualquer controle remoto que você já tenha. Depois, através de um receptor de infravermelho, a varinha ‘aprende’ a repetir a ação de qualquer botão de controle remoto tradicional, e os associa ao movimento que você quiser.

O resultado: sentado na frente da TV, você poderá aumentar o volume, abrir a bandeja do DVD e até mudar o brilho da tela apenas agitando uma varinha mágica. Apesar de o site oficial dizer o contrário, não parece fácil decorar os 13 movimentos (e fazê-los corretamente), mas deve impressionar quem te vir fazendo isso – ou confundir, mas ao menos vai chamar a atenção.

A Kymera é fabricada no Reino Unido e só começa a ser vendida no dia 1º de outubro. Até lá, quem quiser reservar o brinquedo precisa pagar já 10 libras (cerca de 30 reais) via PayPal, que serão descontados mais tarde do preço da varinha: salgadas 49,95 libras – cerca de 146 reais. O frete para fora do Reino Unido acrescenta mais 10 libras ao preço.