Mude o layout do seu Twitter - Link - Estadão

Agora que a interface do Twitter está muito mais funcional, e muita gente achou que valia a pena deixar de lado os clientes para usar o microblog direto no site oficial, uma ferramenta como o Themeleon fica mais importante. O Themeleon é um site que permite customizar seu Twitter — tanto a imagem de fundo quanto as cores do perfil — em apenas alguns cliques.

Para aplicar a novidade ao seu perfil, entre no site do Themeleon, fazer login na ferramenta usando seus dados do Twitter e então escolher as cores e imagens de fundo que você preferir. No fim, salve as alterações e a nova configuração já será visualizada por quem acessar seu perfil.