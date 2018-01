Por Camilo Rocha

No final da tarde de sexta, 7, o primeiro lugar dos Trending Topics do Brasil era ocupado pelo nome “Esteve Jobs”.

Não era mais um caso de twitteiros errando o nome de um famoso, como já aconteceu muitas outras vezes.

O erro aqui foi de uma pessoa só, o assessor de imprensa de Grace Kelly, mais conhecida como a Mulher Maçã.

Farejando uma oportunidade midiática com a morte do ex-CEO da Apple, o assessor mandou o seguinte release para a imprensa:

“Gracy Kelly a mulher maca se sentiu tocada com a morte de Esteve Jobs. Ela acredita que boa parte de seu sucesso nacional e principalmente internacional tem haver com o simbolo da apple que vem a ser uma maca . No ano em que comecou a aparecer na midia como a mulher maca por coincidencia foi o mesmo da ascencao da empresa americana. Mesmo nunca tendo conhecido esse genio inventor de grandes modernidades ela se sente profundamente agradecida pelo maca vir a ser o simbolo da empresa que vem a ser seu apelido desde adolescente. Ela promete fazer uma nova tatuagem com o simbolo da apple para eternizar o seu agradecimento”.

Bem, mídia certamente ele conseguiu…