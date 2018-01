Multado por vender músicas dos Beatles - Link - Estadão

Os donos de um site da Califórnia, que vendia músicas dos Beatles por US$ 0,25 antes que elas fossem vendidas legalmente por meio do iTunes, concordaram em pagar à gravadora da banda, a EMI Group, o valor de US$ 950 mil para encerrar um processo contra infração de direitos autorais, revelaram documentos de um tribunal na segunda-feira, 28.

Uma juíza federal determinou em dezembro que a Media Rights Technologies, sediada em Santa Cruz, Califórnia, havia violado os direitos da EMI ao vender ilegalmente músicas dos Beatles, além de outros problemas semelhantes envolvendo as bandas Radiohead, Coldplay e Bonnie Raitt em seu site BlueBeat.com, em 2009.

A Media Rights afirmou que o BlueBeat.com não estava disponibilizando o material original, mas conteúdo regravado com inserções artísticas, baseadas em uma técnica denominada “simulações psico-acústicas”.

A juíza Josephine Staton Tucker, de um Tribunal Municipal dos Estados Unidos, invalidou o argumento, classificando sua linguagem de “obscura, indefinida e pseudo-científica, que parece ser uma forma estendida de descrever ‘sampling’ (ação promocional)”.

O iTunes, da Apple, começou a vender músicas dos Beatles em novembro, concluindo com sucesso longas negociações pelos direitos sobre o catálogo mais premiado do rock.

Mensagens deixadas com advogados de ambos os lados não receberam respostas imediatamente.

/ Dean Goodman (REUTERS)