Multitarefa no iPhone - Link - Estadão

A nova versão do sistema operacional do iPhone finalmente vai dar ao famoso celular da Apple e ao recém lançado iPad a possibilidade de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Com o multitaksking agora no iPhone OS 4, que começa a ser distribuído pelo iTunes a partir de junho, o telefone e o iPad vão poder rodar mais de um programa simultaneamente. Será possível por exemplo, alternar da caixa de e-mails para uma ligação no telefone e depois voltar para o e-mail que você estava lendo, no mesmo ponto.

Nem todas as inovações do iPhone OS 4, como as multitarefas, vão funcionar em todos os modelos do iPhone. Só o iPhone 3GS e no modelo mais recente do iPod Touch (terceira geração) vão ter o recurso, mas o iPhone 3G e outros modelos do iPod Touch, não. Para o iPad, a atualização será distribuída a partir do outono nos Estados Unidos, em setembro.

O função de multitarefas (multitasking) era uma das principais críticas ao iPhone e ao iPad. Steve Jobs, que foi destaque no lançamento da Apple na sede da empresa em Cupertino, Califórnia, afirmou que é fácil colocar multitarefas em um telefone, mas a Apple queria fazer de uma forma que não drenasse a bateria toda de uma vez.

Ao clicar duas vezes no botão ‘home’, mostrou Jobs, aparece uma barra na tela com os programas que estão rodando naquele momento, semelhante ao que ocorre nos telefones com Android.

Para os desenvolvedores de aplicativos, o iPhone OS4, também trará alguns incrementos. Rádios online poderão usar a multitarefa para criar programas em que a transmissão não para enquanto o usuário realiza outras tarefas.

Além disso, os aplicativos poderão colocar informações no calendário do iPhone (como por exemplo para marcar os aniversários dos amigos do Facebook automaticamente). A galeria de fotos também poderá ser acessada pelos aplicativos, para publicar na internet uma imagem gravada no telefone. Também será possível construir aplicativos que mandam SMS.

Outra vantagem da multitarefa é o Skype, que agora pode receber chamadas mesmo enquanto o aplicativo não estiver em primeiro plano (algo que já podia ser feito em aparelhos da concorrência há bastante tempo).

Uma outra novidade vai acabar com a desorganização da tela do iPhone. Será possível colocar os aplicativos — que ficavam espalhados pelas áreas de trabalho — dentro de pastas, divididas em categorias. As pastas são criadas automaticamente ao arrastar um ícone de um aplicativo sobre o outro.

O novo sistema ainda trará uma nova versão do aplicativo iBooks para comprar e ler livros no iPhone e no iPad. Com o iBooks será possível transferir os livros que as pessoas compram pela loja da Apple entre um iPad e um iPhone.

A Apple também terá uma central de games online, semelhante as redes dos consoles Xbox 360 e PS3, em que será possível desafiar amigos em games para o iPhone ou outros usuários da rede que tenham o mesmo nível de habilidade no game que você. Mas o Game Center, como é chamada a rede, só deve ser lançada em outro momento este ano.

Segundo Jobs, são mais de 100 novas ferramentas no iPhone OS 4. O sistema ainda dará ao iPhone suporte para teclados Bluetooth, recurso que o iPad já tem. E com a atualização, a câmera do telefone terá um melhor ajuste de foco para fotos e filmes e poderá fazer zoom digital de até 5 vezes.

Os usuários do iPhone ainda poderão colocar imagens no fundo de tela do celular, como no iPad, assim que fizerem a atualização da nova versão do sistema. Também será possível comprar aplicativos e presenteá-los a pessoas próximas que também usam um dos dispositivos portáteis da Apple.