Multitoque. Mas quanto? - Link - Estadão

A tela do iPad é multitoque. Isso todo mundo sabe. Mas quantos toques exatamente ela é capaz de ler?

O desenvolvedor Matt Gemmell resolveu testar – e constatou que o iPad suporta, no máximo, 11 toques simultâneos:

Gemmel desenvolve aplicativos para iPhone e Mac OS X e também disponibilizou o código do aplicativo de teste em seu blog. Ele explica que a aparição de somente 10 dedos no vídeo foi proposital – para aqueles que duvidarem, o conselho é testar. Se você for se aventurar, o desenvolvedor recomenda: tente usar os dez dedos da mão e um do pé (ou, se você não tiver talento de contorcionista, peça a ajuda de alguém).