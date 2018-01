Mundo do rolezinho é força 'escondida' da web - Link - Estadão

SÃO PAULO – Os encontros de jovens da periferia de São Paulo em shoppings centers, os chamados “rolezinhos”, ganharam forte atenção na imprensa e nas redes sociais nos últimos dias. Anunciados pelos próprios organizadores nas redes como oportunidades para “curtir a galera”, “beijar na boca” e admirar produtos de marcas famosas de roupas, tênis e perfumes, tais eventos são fruto de uma cultura que há algum tempo é campeã de acessos na internet, mas que só agora começa a aparecer para a maior parte das pessoas.

A princípio, os rolezinhos não são nada diferentes do que quase todo adolescente sempre gostou de fazer: juntar os amigos para passear em algum lugar especial. A primeira diferença é que os eventos são combinados pelas redes sociais, e, dessa maneira, conseguem atingir milhares de pessoas – como aconteceu em dezembro no Shopping Internacional de Guarulhos e no último final de semana no Shopping Metrô Itaquera.

De acordo com um dos criadores dos rolezinhos, Juan Carlos Silvestre, em entrevista ao Link via Whatsapp, os encontros começaram de forma espontânea.

O garoto de 16 anos conta que tudo começou quando ele ficou famoso na rede por gravar vídeos dançando funk. “Postamos o vídeo no Facebook e aí apareceram garotas dizendo que eram nossas fãs e que queriam nos conhecer. Marcamos o primeiro encontro para julho do ano passado, no Shopping Ibirapuera, e foram 50 meninas para conhecer eu e mais três caras”, diz o rapaz, que marcou diversos eventos nos meses seguintes e acabou atraindo ‘adversários’ na internet. “Os rolezinhos surgiram disso: dessa vontade de quem é ‘famoso’ e de quem não é se conhecer, tirar fotos e tudo mais”, completa ele, que é conhecido nas redes também como Dom Juan Cafajeste.

Os números do garoto na rede impressionam. Ele tem mais de 55 mil seguidores no Facebook, 5 mil no Twitter e 6 mil no Instagram – a maioria deles, como o garoto explica, são garotas apaixonadas por ele, que usam os encontros nos shoppings para tirar fotos e entregar presentes. Juan é apenas um dos exemplos de garotos que são pequenos Justin Biebers na rede e organizam os rolezinhos. É o caso também de Vinicius Andrade, com 80 mil seguidores no Facebook, e do criador do rolê em Guarulhos, Jefferson Luis, que tem 8,5 mil fãs no site de Mark Zuckerberg.

Em suas páginas, os garotos publicam dezenas de selfies, dão opiniões sobre garotas e relacionamentos, usam roupas de marcas famosas e divulgam vídeos de si mesmos dançando músicas do funk ostentação – gênero musical surgido em São Paulo há cerca de dois anos que exalta marcas icônicas de carros, bebidas e roupas. São artistas que têm clipes superproduzidos, não lançam álbuns físicos e cuja fama se deve à veiculação no YouTube. É o caso de MC Guime (a música “Plaquê de 100″ tem 42 milhões de visualizações; “Na Pista Eu Arraso”, 31 milhões); MC Gui (“O Bonde Passou”, 30 milhões); MC Boy do Charmes (“Onde Eu Chego Paro Tudo”; 26 milhões) e MC Nego Blue (“Pode Chamar Que Ela Vem”, 10 milhões).

Como disse Flavia Simon, gerente de marketing do YouTube, ao Link em novembro, “o funk é hoje um gênero em explosão no YouTube, e muitos dos artistas de funk hoje surgiram no site”. Não à toa, Guime, acompanhado do MC Lon e do MC Rodolfinho, representaram o Brasil no YouTube Music Awards, premiação mundial do site de vídeos dedicada à música.

Se antes os clipes desses artistas contavam com dinheiro cenográfico e carros alugados, hoje é graças ao público que participa dos rolezinhos que eles podem ter carrões de verdade, em renda captada pelas visualizações do YouTube e dos inúmeros shows que fazem pelo País. Casas de shows do funk ostentação como a Nitro Night (83 mil fãs no Facebook), na zona sul paulistana, e o Cabral (74 mil fãs), na zona leste da cidade, têm mais fãs no Facebook que o Cine Joia (70 mil fãs), que traz shows internacionais ao Brasil, ou a Lions (38 mil fãs), habitat de DJs badalados na metrópole.

“Gosto muito dos caras do funk ostentação, e quero me lançar como MC. Depois que os rolezinhos começaram, vários produtores já me procuraram, já tenho cinco músicas. A ideia é aproveitar enquanto a fama do Face não acaba, né?”, diz Silvestre, que revela aproveitar as baladas para encontrar com fãs e ficar com elas. “Se a noite é boa e eu dou sorte, fico com cinco ou seis bonitas numa noite, depois de combinar pelo Facebook. Para as feias, eu digo que tenho namorada”.

A força do funk ostentação é tão grande que, no top 10 buscas do Google no País em 2013, a única celebridade presente é o MC Daleste, outro representante do gênero, assassinado no último mês de julho durante um show em Campinas, aparecendo em quinto lugar – o topo da lista é ocupado pelo programa de TV Big Brother Brasil, pela empresa TelexFree e pela novela Salve Jorge, da Globo . Entre os famosos, além de Daleste no topo da lista, o funkeiro MC Gui aparece em nono lugar – Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. morto em março, e o ator Cory Monteith, da série Glee, fecham a lista. Com sua morte, Daleste, que sempre teve seu trabalho ignorado pela imprensa musical, acabou finalmente conquistando seu espaço nos grandes portais e veículos tradicionais, só que através de matérias policiais.