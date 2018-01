'Mundo perdeu um visionário' - Link - Estadão

Barack Obama elogia fundador da Apple; veja as repercussões da morte de Jobs

A Apple criou o e-mail rememberingsteve at apple.com para receber homenagens a Steve Jobs, co-fundador da empresa, morto na quarta, 5, aos 56 anos. A caixa de mensagens tem como objetivo centralizar as homenagens de admiradores e personalidades.

Abaixo as principais mensagens de condolências:

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Barack Obama, presidente dos EUA:

“Steve estava entre os grandes inovadores norte-americanos — corajoso o suficiente para pensar diferente, audaz o suficiente para acreditar que poderia mudar o mundo, e talentoso o suficiente para fazê-lo”. ”O mundo perdeu um visionário”.

Bill Gates, cofundador da Microsoft:

“O mundo raramente vê alguém que tenha tido um impacto tão profundo quanto o de Steve, cujos efeitos ainda serão sentidos por muitas gerações por vir.”

Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook:

“Obrigado por ter sido um mentor e um amigo. Obrigado por mostrar que aquilo que se constrói pode mudar o mundo. Vou sentir sua falta.”

Marc Andreessen, investidor:

“Steve foi o melhor dos melhores. Como a Mozart e Picasso, ele nunca será igualado”.

Arnold Schwarzenegger, ator e ex-governador da Califórnia:

“Ele viveu o sonho californiano a cada dia da sua vida. Mudou o mundo e nos inspirou”.

Bob Iger, presidente executivo da Disney:

“Steve Jobs foi um grande amigo, assim como um conselheiro de confiança. Seu legado se extenderá além dos produtos que inventou ou dos negócios a que deu vida. Serão as milhões de pessoas que inspirou, as vidas que mudou e a cultura que definiu. Steve foi tão ‘original’, com uma mente criativa e imaginativa que definiu uma era. Apesar de tudo que conseguiu, é como se ele estivesse começando.”

Damon Lindelof, criador da série de TV Lost:

“Vai fazer falta a todos os sonhadores sentados em suas garagens que estão suficientemente loucos para mudar o mundo”.

A Academia de Gravação dos EUA, que concede os prêmios Grammy:

“Sua visão não será esquecida”.

Apple:

“A Apple perdeu um visionário e um gênio criativo e o mundo perdeu um incrível ser humano. Steve deixou para trás uma empresa que somente ele poderia ter construído e seu espírito será para sempre a base da Apple.”

—-

Leia mais sobre o adeus de Steve Jobs