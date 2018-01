Muppets no Google Plus - Link - Estadão

Site usa bonecos em comercial de TV, para popularizar sua rede social

O Google apelou para os Muppets em seu novo comercial na TV norte-americana, para tentar popularizar o Hangout, ferramenta apresentada em sua nova rede social, o Google Plus, que permite que várias pessoas assistam a um mesmo vídeo simultaneamente.

—-

O anúncio tem o grupo Queen na trilha sonora e aproveita o sucesso do filme mais recente dos Muppets.