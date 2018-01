Murdoch terá publicação exclusiva para tablets - Link - Estadão

Rupert Murdoch, dono da News Corp, e seu filho James. FOTO: Eddie Keogh/REUTERS

A News Corp está a perto de lançar uma publicação noticiosa desenvolvida especialmente para computadores tablet, afirmou o James Murdoch, filho do magnata da mídia Rupert Murdoch, na quarta-feira, 17.

“É um produto exclusivo para tablets, e muito atraente”, disse Murdoch, que comanda as operações de mídia do grupo na Europa e Ásia, a jornalistas, durante uma conferência de investidores na Espanha. “Vocês saberão mais a respeito em breve.”

Ele afirmou que se trata de um produto norte-americano e evitou dar mais detalhes.

A News Corp está liderando o movimento de algumas editoras de jornais e revistas para forçar consumidores a pagar pelas notícias que se acostumaram a ler gratuitamente na web.

A divisão britânica de jornais do grupo já instaurou o acesso pago aos jornais Times, Sunday Times e ao tablóide dominical News of the World, e está fazendo forte aposta em seu aplicativo para tablets.

“O tablet em termos gerais se presta bem a um tipo de jornalismo que é realmente novo”, disse Murdoch, enfatizando a aparência das notícias nos tablets e nas telas sensíveis a toques que encorajam interação dos leitores.

“Eles estão na verdade se tornando nossos principais produtos, se bem que ainda estejam na infância”, disse.

A Apple vendeu mais de 7,5 milhões de iPads desde que o modelo chegou ao mercado, em abril. A Samsung posteriormente lançou o Galaxy e a Research in Motion, fabricante do BlackBerry, lançará seu PlayBook, no começo do ano que vem.

/ REUTERS

