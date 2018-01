Música e letra no YouTube - Link - Estadão

Para quem usa o Google Chrome de navegador e o YouTube de playlist, aqui vai uma boa dica: o plugin YouTube Music Video Lyrics (que pode ser baixado gratuitamente aqui) identifica qual música você está ouvindo no YouTube e automaticamente busca a letra da canção. Melhor ainda é que o plugin apresenta a letra do lado do vídeo, sem abrir uma nova aba. Veja o exemplo de Let It Be, dos Beatles, abaixo:

—-

O pessoal do site Bitelia testou o plugin e conta que ele funcionou muito bem para canções cantadas em inglês. Já para música em espanhol a ferramenta não funcionou tão bem, em vários casos não mostrando letra alguma e em outros apresentando letras diferentes daquilo que estava tocando. Mas se você é um fã de Beatles, como demonstrado acima, vale a pena.