Música livre na rede - Link - Estadão

A GVT, empresa de telefonia e banda larga, fechou parceria com a Universal Music e lançou nesta terça-feira, 19, um site para ouvir todas as músicas e assistir a todos os vídeoclipes do acervo da gravadora. É a primeira investida da GVT — que, assim como a Universal, pertence ao grupo francês Vivendi — , no campo do entretenimento e criação de conteúdo. A empresa promete ainda para o próximo ano investimentos em internet móvel e televisão por assinatura.

—-

O acesso completo ao conteúdo do portal, chamado Power Music Club, é restrito aos clientes da GVT; não-clientes conseguem entrar no site, mas só podem ouvir ou assistir a 30 segundos de cada música e vídeo. Por enquanto não é possível baixar nenhum conteúdo, tudo é disponibilizado apenas via streaming, aposta das empresas para cativar usuários de internet rápida.

“O streaming é a melhor opção para quem tem uma boa banda larga. Baixar conteúdo lota o HD e deixa o seu computador sobrecarregado”, diz o vice-presidente executivo da GVT, Alcides Troller. O site, feito em Flash, não pode ser acessado por sistemas que não suportam o software, como o iPad e o iPhone da Apple. Aparelhos móveis com Android, por exemplo, rodaram o Power Music Club sem problemas, segundo técnico da empresa.

A Universal detém os direitos de bandas como U2, Metallica, Bon Jovi, The Killers, Black Eyed Peas, Rolling Stones, além de Rihanna, Amy Winehouse, Mika, Akon, Lady Gaga, Eminem, Justin Bieber, Lenine, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Nando Reis. Há a opção por ouvir músicas separadas por gêneros que vão de Clássico, Gospel, Tango, Sertanejo até Flamenco. O acervo da gravadora no mundo passa de 5 milhões; no Brasil há cerca de 300 mil músicas.

Troller afirmou que um dos próximos objetivos da empresa é oferecer serviço de televisão por assinatura, passando a competir em todos os níveis com outras empresas como Telefonica e Net. “Mas para isso teremos que fazer parceria com mais de 30 empresas”, pondera.

Sobre internet móvel, o executivo disse que não investiram até agora em 3G pois, segundo Troller, “ela está a pouco de se tornar ultrapassada”. Ele comenta que as intenções da empresa é de usar o dinheiro para oferecer usar a tecnologia 4G em 2011.

A GVT, que iniciou seus serviços em 2000 e chegou a 1 milhão de clientes neste mês de outubro, oferece pacotes de banda larga que vão de 3 megabits por segundo (R$49,90) a 100 Mbps (R$499,90).