Música nova do Radiohead não é gratuita - Link - Estadão

O dia amanheceu com uma música nova do Radiohead para download – o detalhe: “Harry Patch (In Memory Of)”, ao contrário do mais recente trabalho do grupo inglês, não foi posta para download gratuito, nem deu a oportunidade para os fãs escolhessem o quanto poderiam pagar. Ao contrário disso, a nova faixa custa uma única libra para download. Composta pela banda após saber da notícia da morte do personagem que batiza a faixa (o único veterano da Primeira Guerra Mundial ainda vivo na Inglaterra), o dinheiro arrecadado com a faixa será destinado á Royal British Legion.

O vocalista Thom Yorke escreveu sobre a nova faixa no blog da banda:

“Recentemente, o último veterano inglês da Primeira Guerra Mundial morreu aos 111 anos. Eu participei de uma entrevista muito emotiva com ele há alguns anos, no programa Today, da rádio BBC 4. O jeito que ele falou sobre a guerra teve um efeito profundo em mim e tornou-se inspiração para uma canção que gravamos poucas semanas antes de sua morte. A faixa foi gravada ao vivo em uma capela e os arranjos de cordas foi escrito por Jonny (Greenwood, guitarrista da banda). Espero que a canção faça jus à sua memória de último sobrevivente. Será muito fácil para nossa geração esquecer dos horrores da guerra, se não fossem pessoas como Harry para nos lembrar destes. Espero que não esqueçamos. Como o próprio Harry disse: ‘Independentemente do uniforme que vestíamos, todos éramos vítimas’”

A faixa pode ser ouvida no site da banda, onde também pode ser realizado o download.