Música para Beatles Rock Band arrecada fundos para o Haiti - Link - Estadão

A música “All You Need is Love”, para o game Beatles Rock Band, teve parte dos lucros de sua venda destinada à organização humanitária Médicos Sem Fronteiras, que leva atendimento médico a países carentes ou vítimas de catástrofes.

A música foi baixada por 150.000 usuários e arrecadou até agora US$ 217.780.

Quem quiser colaborar e ainda levar uma música bacana para jogar no game tem até domingo, dia 31 de janeiro, para fazer o download dentro do ambiente online do Xbox 360.

No Brasil, a rede Xbox Live ainda não está disponível, mas é possível assinar o serviço usando um endereço norte-americano. Para comprar a assinatura do serviço e créditos, o melhor é usar um serviço de mediação, como o Maximum Cards.

No site, que aceita cartões internacionais e PayPal, é possível pagar pela assinatura do serviço e créditos, que são trocados pela música e outros conteúdos.

O envio do código de ativação é imediato e a transação é segura.

Para quem queria uma desculpa para jogar online ou comprar músicas, essa é a melhor oportunidade.