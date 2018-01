Música sem fios e em qualquer lugar - Link - Estadão

Entre as muitas caixas de som com Bluetooth lançadas nos últimos tempos, a recém-chegada JBL Flip é uma das melhores alternativas

Um sério empecilho à organização de nossos aparelhos e equipamentos eletrônicos sempre foi os fios. Quem não sente um certo desalento ao vislumbrar o matagal de fiação que muitas vezes cresce atrás de nossos móveis ou insiste em pender de lugares improváveis? Na hora de mudar algum aparelho de lugar, o processo de conexão e desconexão é outra chatice.

Na área de áudio, de um ano para cá, apareceram várias boas opções de caixas de som com conexão Bluetooth. É uma ótima notícia. Espetar um smartphone no dock é muito anos 2000. O que queremos é atender o telefone e manter o som rolando. Do mesmo modo, gostamos da liberdade de poder levar o som para diferentes lugares de um ambiente.

A caixa JBL Flip chegou no fim do ano passado e já é uma das melhores opções desse tipo de produto.

