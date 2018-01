Músicos; ativistas; advogados e governo dizem não à Lei Azeredo - Link - Estadão

Os defensores, entretanto, afirmam que o projeto de lei, que já passou no Senado e corre em caráter de urgência na Câmara, trata apenas de crimes na internet como roubo de senhas e dados e clonagem e que o que chamam de vigilância, na verdade, é apenas a necessidade de guardar os dados de navegação dos usuários para que, com mandado judicial, se chegue aos autores desses crimes. O assunto é o principal tema do Fisl neste ano, razão pela qual há faixas espalhadas por todos os cantos do prédio reivindicando a “Liberdade” na internet.

O advogado especialista em direitos autorais Ronaldo Lemos, da FGV-RJ, afirmou que, na verdade, a lei é do interesse da indústria de entretenimento. “Desde os anos 90, a indústria conseguiu tudo o que quis com relação aos direitos autorais, que estão cada vez mais restritivos.” Segundo ele, embora os defensores da lei afirmem o contrário, há organismos interncionais que já parabenizaram a Lei Azeredo “quanto ao excelente projeto sobre propriedade intelectual.”

Ronaldo, que já participou de audiências públicas discutindo o projeto, diz que os críticos foram desafiados a propor um projeto melhor. “E foi o que fizemos. Se eles querem coibir crimes como roubo de senhas e clonagem, o que acho legítimo, já está pronto um projeto que fizemos para apresentar a eles. Topamos o desafio. E o projeto não é ambiguo como o deles.” O texto pode ser acessado em www.culturalivre.org.br.

Além de dar margem para interpretações que podem levar a quem baixa conteúdo ilegal, para o ativista em software livre Sergio Amadeu, da forma como está, exigindo que se guarde dados de navegação por até três anos, a Lei Azeredo vai contra o direito de privacidade. “As pessoas vão ser vigiadas. E é preciso garantir o anonimato nas comunicações. Se estou na rua conversando com uma pessoa, alguém quer saber com quem converso? A internet é perfeitamente rastreável da forma como está, não precisa de uma lei.”

Artistas como o cantor Leoni e o grupo Teatro Mágico também estão mobilizados. Com outros, eles lançaram no Fisl uma associação, o Fórum de Música Para Baixar (FMPB), para discutir e se mobilizarem contra causas como a Lei Azeredo e para reivindicar a flexibilização das leis de direitos autorais.”Nos organizamos para ter representatividade na rede. Se dependemos da rede para ter contato com nossos fãs e para disponibilizar nosso trabalho, temos de garantir que ela seja livre”, diz o produtor do Teatro Mágico, Gustavo Anitelli.

Para José Murilo Júnior, do Ministério da Cultura, o projeto mexe com as liberdades na internet. “E isso não pode ser modificado”, diz. “Os crimes que ocorrem na internet já acontecem no mundo real. Não é necessária uma nova lei. O que é preciso, é ter polícia e judiciário mais preparados para atuar nesses casos. Não é possível que um juiz tire o YouTube inteiro do ar só por conta de um vídeo da Daniella Cicarelli.”

Segundo Murilo Júnior, o Ministério está conversando com diversas áreas do governo para conscientizá-los de que o projeto não pode passar. “Há pessoas no governo contra o projeto. Ele não vai passar. Além disso, conseguimos uma mobilização na internet (140 mil pessoas participaram de um abaixo-assinado). Essa mobilização na rede já resultou uma paralização de um projeto planejado para passar de forma rápida no Congresso.”