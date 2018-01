MussumDay é Trending Topic do Twitter - Link - Estadão

Já que a onda de hoje é escrever no Twitter na língua do Mussum, se você não quiser perder tempo colocando “is” no lugar das vogais no fim das palavras, pode usar o Mussumgrapher, que traduz suas frases automaticamente.

Vários usuários repararam que a palavra Mussum é um palíndromo (pode ser lida de trás pra frente) e o @oprimo até se alongou na brincadeira:

Pra recordar, espia só um dos clássicos:

