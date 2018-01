MWC: Nokia anuncia novo sistema operacional baseado em Android - Link - Estadão

BARCELONA – A Nokia anunciou na manhã desta segunda-feira, durante a Mobile World Congress, o lançamento de uma linha de smartphones de baixo custo com um novo sistema operacional, o Nokia X, que vai se basear em uma versão aberta do Android criado pelo Google, mas com aparência de Windows Phone – em algo parecido com o que é feito pela Amazon na linha de tablets Kindle Fire, contando com uma loja especial de aplicativos.

A ideia é atacar mercados emergentes, vistos por analistas como os mais promissores nesse momento. A empresa está lançando três modelos, o Nokia X (por 89 euros, com lançamento apenas no Leste Europeu, Ásia e América do Sul), o X+ (com tela de 4 polegadas, por 99 euros) e o XL (com tela de 5 polegadas, por 109 euros)

O lançamento dos telefones, dias antes da Nokia vender seu negócio de dispositivos móveis à Microsoft, num acordo de 7,2 bilhões de dólares, é uma tentativa de continuar relevante em mercados emergentes, onde telefones Android com baixo custo são comprados por centenas de milhões de consumidores.

O presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop, disse que o mercado havia “mudado dramaticamente”, e que o grupo precisava atender o segmento abaixo de US$ 100, que deve crescer em um ritmo quatro vezes maior que os aparelhos mais caros.

Ele disse numa coletiva de imprensa lotada na feira Mobile World Congress, em Barcelona, que em vez de uma virada de 180 graus na estratégia de usar o Windows Phone da Microsoft para smartphones, esta é uma jogada que apresenta o “próximo bilhão” de usuários ao hardware da Nokia e aos serviços da Microsoft.

“Vemos a linha X complementando o Lumia (Windows Phone) a preços mais baixos”, ele disse.

/REUTERS, COM REDAÇÃO LINK