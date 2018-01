MWC: Samsung apresenta relógios inteligentes e sem Android - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um dia antes do início oficial da Mobile World Congress, em Barcelona, a Samsung fez uma apresentação pré-evento dos relógios inteligentes Gear 2 e Gear Neo 2. Sua maior novidade é que, ao contrário de relógio lançado ano passado, o Galaxy Gear, os novos aparelhos não vêm com sistema operacional Android.

Os relógios apresentados utilizam a plataforma Tizen, de código aberto e criada pela própria Samsung em parceria com a Intel e com a NTT Docomo. A mudança de sistema já era motivo de especulação há alguns dias. A empresa alegou que com ela consegue produtos mais ligeiros. Comenta-se também que existe uma intenção da empresa em ficar menos dependente do sistema Android. Os modelos também não usam mais o nome Galaxy, presente em diversos tipos de produtos da empresa.

Ainda assim, os novos Gear só funcionam quando conectados a um smartphone Samsung Galaxy com Android. A companhia anunciou que 12 modelos serão compatíveis com os relógios.

A ideia dos relógios é trazer diversas funções do smartphone para o pulso do usuário, como envio de mensagens e email, além do oferecimento de recursos de monitoramento de saúde.

GALAXY S5

Nesta segunda, será lançado também na MWC o smartphone topo de linha da Samsung, o Galaxy S5. A expectativa é de que o S5 tenha uma tela maior, uma câmera traseira melhor e um leitor de impressões digitais nos moldes do iPhone 5S.

MOBILE WORLD CONGRESS

A feira vai do dia 24 ao 27 de fevereiro e terá cobertura especial do Link. O repórter Murilo Roncolato está em Barcelona para o evento. Acompanhe o material especial do MWC no site do Link e na edição impressa do Estado ao longo da semana.