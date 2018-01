MWC: Tablets para jogos com gráficos poderosos - Link - Estadão

BARCELONA – Empresas como Nvidia e Qualcomm vieram à maior feira de mobile do mundo e exibiram seus dispositivos voltados para games. Mas nada de Angry Birds por aqui. Os tablets e processadores foram desenhados para reproduzir animações gráficas complexas, vistas mais comumente em consoles, como Playstation ou Xbox.

A Nvidia mostrou a versão compatível com LTE 4G do seu Tegra Note 7 (antes tinha apenas Wi-Fi), com Android 4.2.2 que permite, assim como o modelo anterior, uma jogabilidade leve e fluida, com gráficos que, de fato, impressionam. O aparelho chega ao mercado europeu, americano e brasileiro em no máximo dois meses, disse Luciano Alibrandi, diretor de comunicação corporativa da Nvidia.

A princesa dos olhos da empresa, no entanto, se tratava de um outro modelo. O Tegra K1 foi apresentado na IFA 2013, em Berlim, mas agora anunciado em duas versões (32 e 64 bits) e com visual mais refinado, embora ainda não esteja no formato final, que veremos à venda no mercado no primeiro (32 bits) e no segundo semestre (64 bits) deste ano.

O protótipo apresenta uma resolução superior ao do Tegra Note 7 (1920 x 1200 full HD contra 1280 x 800) e gráficos impressionantes para um tablet. O processador K1 roda sobre quatro núcleos a 2,3 GHz, com 2GB de RAM e permitindo 16GB de armazenamento interno. O novo K1 pode, entretanto, não ser tão bem recebido quanto o Tegra 7 por não estar habilitado para dados LTE/4G. Em busca de mais informações, a reportagem contatou a assessoria da Nvidia no Brasil, que disse não ter previsão para a chegada dos aparelhos ao País.

4K

A Qualcomm apresentou modelos de tablets rodando seu Snapdragon 805, apresentado no início de 2014 pela empresa, que permite que jogos sejam rodados em resolução 4K (Ultra Full HD), qualidade alcançada mais comumente por televisores.

Os aparelhos estão ali apenas para exibir o potencial do chip que supera a qualidade da imagem de qualquer outro produto portátil do mercado. O 805 vem com um processador de quatro núcleos com 2,5 GHz rodando em cada, além da GPU (placa gráfica) Adreno 420, que o deixa 40% mais veloz do que seu modelo antecessor (Snapdragon 800), presente em tablets como Nexus 5 e o Kindle Fire HDX, da Amazon.

Produtos com o chip embarcado devem começar a aparecer no segundo semestre deste ano.