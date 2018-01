MySpace à venda - Link - Estadão

A News Corp continua considerando a venda de sua rede social MySpace, mas uma fonte próxima do assunto afirmou que não há negociações atualmente com potenciais compradores. A CNBC citou fontes na segunda-feira que afirmaram que o grupo global de mídia está trabalhando para venda do site até meados de 2011.

A companhia sediada em Los Angeles vai demitir mais da metade de sua equipe em meio à estratégia da administração para acelerar a recuperação do site deficitário, afirmou a fonte. Uma porta-voz do MySpace não comentou o assunto.

Em novembro, notícias davam conta que a News Corp estava aberta para a venda do MySpace depois de seu relançamento como site de entretenimento. Uma reformulação bem sucedida do site, que é visitado por cerca de 60 milhões de usuários por mês, é vista como uma oportunidade para venda da rede.

O vice-presidente operacional da News Corp, Chase Carey, afirmou a investidores em novembro que o MySpace tinha “trimestres” e não anos para recuperar sua situação. O MySpace, que já foi uma das redes sociais de crescimento mais rápido da web, foi superado pelo Facebook, visitado por cerca de 150 milhões de usuários por mês.

/Ynka Adegoke (REUTERS)