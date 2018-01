MySpace ainda supera Google+ e Tumblr - Link - Estadão

Segundo a ComScore, MySpace permance como a quarta rede social mais acessada

O MySpace anda mal. Em janeiro do ano passado a empresa anunciou o corte de 500 dos quase 1.100 funcionários.

—-

Só que, em números gerais, o site ainda tem audiência maior que o Tumblr e o Google+. É o que dizem os números da ComScore. O MySpace ainda é a quarta rede social mais acessada, atrás apenas do Facebook, Twitter e LinkedIn.

O site permanece com mais audiência que o Google+, a rede social do Google, e a plataforma de blogs Tumblr.

O MySpace surgiu em 2003 e teev um crescimento meteórico. Três anos depois já tinha 100 milhões de usuários – e funcionou como uma plataforma importante de autopublicação e lançamento de novos artistas. Mas acabou perdendo espaço para o Facebook.

O site havia sido comprado pela NewsCorp em 2005 por US$ 580 milhões. Acabou vendido no meio de 2011 por apenas US$ 35 milhões.