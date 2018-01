MySpace como outdoor - Link - Estadão

A News Corp está negociando com Google, Microsoft e Yahoo a venda de anúncios dentro do MySpace após o fim do contrato vigente com o Google, afirma o Wall Street Journal.

Conforme acordo firmado em 2006, o Google desembolsou US$ 900 milhões à News Corp pelos direitos para vender anúncios relacionados a buscas no MySpace e outros sites menores da News Corp, segundo o jornal.

Entre outras coisas, o MySpace não atendeu as exigências de tráfego previstas no acordo com o Google. O contrato expira no final de agosto e a News Corp está negociando acordos mais próximos, afirmou o jornal e as pessoas próximas à companhia esperam que um novo acordo seja firmado por um valor muito menor.

MySpace, Google e Yahoo preferiram não comentar o assunto. Já a Microsoft não estava imediatamente disponível na segunda-feira, feriado nos Estados Unidos.

(REUTERS)