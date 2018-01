MySpace desiste de concorrer com Facebook - Link - Estadão

Depois de atingir o posto de maior rede social do mundo e ver o Facebook aos poucos abocanhar o seu mercado, o MySpace decidiu: não disputará mais o primeiro lugar.

A notícia veio do Financial Times. “Nós estamos focados em um espaço muito diferente”, disse Owen Van Natta, ex-executivo do Facebook que assumiu a presidência do MySpace há seis meses.

O foco, agora, será na música e no entretenimento – a vocação natural do serviço, que tem mais de 100 milhões de bandas cadastradas. A nova orientação é um investimento óbvio no que justamente popularizou o site.

Na nova estratégia, foi fechado um acordo com a Apple para que os usuários possam comprar as músicas no iTunes direto no MySpace. “Senti que finalmente tomaram o rumo óbvio”, diz Luiz César Pimentel, responsável por implementar a versão brasileira da rede (fechada em junho).

Ele escreveu um post sobre o tema em seu blog. “Eu acredito que você deva reforçar aquilo em que você é bom, em vez de tentar imitar características de sucesso de outros”, diz.

Durante o período de ascensão do Facebook, o MySpace tentou, em vão, correr atrás do prejuízo e se firmar como uma rede social. “A estratégia era repetir: ‘Não somos site de conteúdo nem de música; somos rede social’”, explicou Pimentel ao Link.

Não deu certo. Segundo o FT, em setembro o Facebook tinha 58% dos acessos em redes sociais nos EUA, enquanto o MySpace só perdeu espaço: foi de 66% para 30%.

“Só que não existe esse posicionamento por palavras se não existir a resposta em produtos (aplicativos, widgets, ferramentas em geral)”, diz. O MySpace Brasil fechou as portas, o site amargou uma decadência como rede social, e o Facebook continuou sua ascensão meteórica.

Talvez, agora, a rede tenha achado o seu espaço – ou ocupado o posto que sempre foi seu.

