MySpace é vendido por US$ 35 milhões - Link - Estadão

??? Acordo de compra inclui demissão de funcionários, mas não revela o que será feito com dados de usuários

SÃO PAULO – Depois de meses de especulação e negociação, o MySpace foi finalmente vendido. A News Corp. vendeu a rede social para a empresa de publicidade online Specific Media por US$ 35 milhões, valor bem abaixo dos US$ 100 milhões antes almejados pela companhia de Rupert Murdoch.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A News Corp., que comprou o MySpace em 2005 por US$ 580 milhões e viu seu declínio, vai continuar dona de cerca de 5% das ações da rede social. A compra foi fechada nesta quarta-feira, 29, um dia antes do fechamento do ano fiscal da News Corp.

O acordo de compra inclui a demissão de quase metade dos 400 funcionários do MySpace e outros cortes de custos. O CEO Mike Jones e outros diretores do alto escalão permaneçam por um período interino, ajudando no processo de transição para uma nova chefia da Specific Media.

Em um memorando enviado aos funcionários, Jones escreveu: “Em conjunção com o acordo, estamos conduzindo séries de iniciativas de reestruturação, incluindo uma significativa redução em nossa força de trabalho. Eu irei ajudar a Specific com a transição pelos próximos dois meses antes de deixar meu cargo como CEO do MySpace”.

Um longo caminho. Os rumores de venda começaram julho de 2010, mas só foram confirmados no final de novembro, quando a News Corp. admitiu pela primeira vez que considerava a venda do MySpace, após grandes prejuízos acumulados devido à debandada de usuários e de anunciantes.

Nesse meio tempo, em outubro, o MySpace passou por uma grande mudança. Ganhou novo logo, novo design, novas funções e mais conteúdo: assumiu seu papel de rede social voltada para música, filmes, séries de TV e outros tipos de entretenimento.

Não adiantou muito. Os usuários continuaram sumindo e os lucros, caindo. Um janeiro deste ano, mais de 500 funcionários foram demitidos e as especulações sobre a venda do site se intensificaram. Até fevereiro, cerca de 20 empresas já haviam manifestado interesse na compra. Em abril, foi noticiado que a News Corp. iria receber as últimas propostas e, então, decidir entre as cinco ou seis empresas que deram um lance.

A Specific Media, que tem sede em Irvine, na Califórnia, confirmou a compra, mas não divulgou outros termos do acordo. Também não foram divulgados quais são os novos planos para a rede social o que será feito com os dados dos mais de 50 milhões de usuários ainda cadastrados, segundo medição da comScore em novembro do ano passado.