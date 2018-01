MySpace minimalista - Link - Estadão

O MySpace lançou um novo logo. Apesar de toda mudança ser um passo importante para qualquer marca, pois mexe com a identidade do produto, a alteração não seria grande coisa se não demonstrasse claramente o esforço da rede social para a renovar sua imagem e, quem sabe, voltar a crescer.

Sai de cena o fundo azul, os três avatares e o ‘.com’, e entra um desenho minimalista: a palavra ‘my’ em letra helvética preta seguida de uma linha delimitando um espaço.

O logo antigo.

O novo logo.

Fotos: divulgação

A novidade foi anunciada por Mike Macadaan, vice-presidente de experiência do usuário do MySpace, durante o evento Warm Gun Design em São Francisco na sexta-feira, 8. Segundo ele, “O MySpace é uma plataforma para as pessoas serem o que elas quiserem ser, então, decidimos dar a elas espaço para fazer isso”.

Segundo o site TechCrunch, esse espaço, aparentemente, será preenchido por uma criação artística personalizável quando os usuários deslizarem o novo logo por cima do site redesenhado.

