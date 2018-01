MySpace não está à venda - Link - Estadão

O chefe da área digital da News Corp, Jonathan Miller, disse nesta quinta-feira, 8, que a empresa não está em conversas para vender seu principal site, o MySpace, e descreveu os relatos de qualquer discussão como “fabricados”.

“Definitivamente não temos qualquer negociação para a venda do MySpace”, disse ele durante conferência de imprensa.

Miller disse que a News Corp planeja outra reinvenção de seu site com as novidades planejadas para o fim desse ano. Há um ano executivos da News Corp falaram sobre o relançamento do site com foco no entretenimento.

Apesar do MySpace ter se concentrado mais em entretenimento musical, o site vem perdendo visitantes regularmente.

O presidente-executivo da News Corp, Rupert Murdoch, deixou diversos interessados para trás na disputa pelo MySpace em 2005 quando pagou por ele US$ 580 milhões.

(REUTERS)