MySpace quase vendido - Link - Estadão

NOVA YORK – Um grupo de investimento envolvendo o CEO da produtora de games Activision Blizzard, Bobby Kotick, está no fim de uma negociação com a News Corp para comprar a rede social MySpace. A informação foi confirmada pela agência Reuters por uma pessoa próxima ao assunto. O envolvimento do executivo é pessoal e não está relacionado com a Activision, afirmou a pessoa.

As empresas negociam que a News Corp manteria uma participação de cerca de 20% no site, mas isso ainda não foi fechado.

Segundo a fonte, ainda há outras empresas na disputa, mas o grupo de Kotick fez a oferta favorita — superando a do próprio fundador do site, Chris De Wolfe, a do site de vídeos Vevo, e de uma parceria do atual CEO do MySpace, Mike Jones, com investidores privados.

A News Corp, que pagou US$ 580 milhões pelo MySpace em 2005, esperava fazer o negócio baseado em uma valorização do site em US$ 100 milhões, mas fontes afirmaram que o objetivo dificilmente deve ser alcançado.

O site AllThingsDigital foi o primeiro veículo de comunicação a relatar o envolvimento de Kotick.

