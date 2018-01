MySpace redesenhado - Link - Estadão

O site Venture Beat recebeu, nesta quinta-feira, 21, fotos que supostamente mostram o novo design do MySpace. Segundo eles, as fotos parecem legítimas e incluem o novo logo da rede social, que foi lançado sem que se explicasse bem como ele funcionaria dentro do site.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Slider de atualizações

As novidades, que estavam prometidas para o meio de outubro, são tidas como a última tentativa da rede social para frear sua perda de usuários e receitas. O MySpace vem de consecutivas baixas de acesso — em setembro, segundo um relatório da ComScore, foi ultrapassado pelo Twitter em quantidade de usuários — e de pessoal — alguns dos executivos saíram da rede social recentemente.

Jon Miller, um dos diretores do MySpace, afirmou que o redesenho da rede é uma guinada completa, que pode inicialmente espantar alguns usuários.

O Venture Beat consultou o MySpace para confirmar a veracidade das fotos, mas de resposta receberam apenas: “O novo design está chegando, fique ligado”.

Página inicial

Página de fotos

Página de vídeos

Logos personalizáveis (Fotos: reprodução Venture Beat)