MySpace se integra ao Facebook - Link - Estadão

Antes concorrente direto do Facebook, o MySpace parece ter se resignado com a condição de rede social de nicho, focado em distribuição musical. Prova disso é a nova ferramenta de compartilhamento e sincronização entre as redes sociais, lançada hoje pelo MySpace.

A ideia é que, umas vez que as contas são sincronizadas, todos os posts feitos em seu MySpace são automaticamente replicados em seu perfil no Facebook – ampliando o alcance das bandas que usam as redes sociais como meio de divulgação.

O MySpace já tinha disponibilizado uma versão da ferramenta para integração com o Twitter. A nova versão também permite que os usuários escolham entre compartilhar apenas um post específico no momento da postagem, ou sincronização permanente.