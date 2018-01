MySpace volta a crescer - Link - Estadão

O site de música garante ter conseguido mais de um milhão de usuários em apenas um mês. Sucesso se deve a interação com Facebook

SÃO PAULO – A antiga rede social de música parece estar se reerguendo sob a nova regência e aliança com a rede social mais popular do mundo, o Facebook, segundo o NYT. O MySpace garante que sua lista de usuários está crescendo, em média, com 40 mil novas adesões por dia neste último mês, atingindo o patamar de 25 milhões de usuários.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A última vez que o site beirou os 20 milhões foi em 2005, dois anos após ter sido criado. Depois disso a rede chegou a atingir 125 milhões de usuários únicos, e foi então caindo para 110 milhões (março de 2010), 63 milhões (março de 2011), até os números de hoje, segundo a comScore.

Até pouco tempo atrás, o MySpace era um problema nas mãos da antiga dona, a News Corp., de Rupert Murdoch, que pagou US$ 580 milhões para adquirir a pequena empresa em 2005. O magnata chegou a declarar que o site foi mal administrado “em todas as maneiras possíveis” e que foi um “grande erro” não ter vendido a empresa ainda em 2006.

A empresa foi finalmente vendida em junho de 2011 por US$ 35 milhões (valor três vezes menos que o esperado por Murdoch) à empresa de publicidade online Specific Media e investidores como o músico Justin Timberlake, que prometeram tirar a rede social do prejuízo.

“Os números mostram uma surpreendente história de superação e mudança dramática para o MySpace”, disse Tim Vanderhook, atual CEO do site. “Consumidores estão se animando com o MySpace de novo – prova de um grande produto de música”, acredita. Com a remodelação do MySpace, o site agora deixaria de disputar espaço com redes consolidadas como Facebook e Twitter e entra no mercado contra sites de streaming, como o Spotify e Soundcloud.

A rede social de Mark Zuckerberg é apontada como o principal motor da nova ascensão do MySpace. O aplicativo do site de música na rede saiu de 900 mil usuários ativos para 1,6 milhão em apenas um mês.

Segundo a comScore, o site ainda é a quarta rede social mais acessada, ficando à frente de Google Plus e Tumblr.