Na CES; a briga pelo pioneirismo das TVs - Link - Estadão

LAS VEGAS – A novidade no mundo dos televisores são as telas OLED, grandes e de altíssimas resoluções. Quem tem a maior e a mais potente, sai na frente. Na briga não só pela melhor, mas pelo pioneirismo da tecnologia, Sony, LG e Panasonic disputam o páreo lado a lado — literalmente, já que na Consumer Electronics Show 2013, os estandes das fabricantes são vizinhos.

Na semana passada, a LG colocou no mercado a sua TV OLED de 55″ de 4k, demarcando posição. O mesmo televisor é exibido na CES como sendo “a mais fina e a maior” TV OLED do mundo.

Televisores da LG na CES variam de 55″ a 84″. FOTO: Murilo Roncolato/ESTADÃO

Após alguns passos, o visitante da maior feira de eletrônicos do mundo já poderia conferir a TV da Panasonic OLED de 56″ e 4k de resolução, moldada com aquilo que a empresa chama de “design do futuro”, ou seja, tendo como materiais básicos vidro e metal apenas.

Continuando o tour, em um estande próximo a Sony mostrava aquela que, segundo a empresa, é a “primeira e maior TV OLED 4k do mundo”. O modelo de 56 polegadas e resolução de 3.840 por 2.160 pixels disputava espaço ainda com uma televisão curva, essa também anunciada como “a primeira do mundo” e com LEDs gigantes, também 4k, como a de 84″, já à venda nos Estados Unidos por US$ 25 mil.

A LED da Sony transmitia a gravação do carnaval brasileiro, captado em 4k. FOTO: Murilo Roncolato/ESTADÃO

Evidente que a Sony não está sozinha nessa categoria também. Além da Panasonic e da LG, que também apresentaram seus modelos acima de 80 polegadas, a Samsung aproveitou a feira para mostrar seu modelo de 85″, que deve chegar ao mercado americano no primeiro semestre; e a Sharp, que chamou a atenção por deixar à disposição dos curiosos de plantão uma TV também de 85″ porém com o diferencial de ser 8k, ou seja, com o dobro de resolução das demais.

Modelo 8k da Sharp não tem previsão para chegar ao mercado. FOTO: Murilo Roncolato/ESTADÃO

O modelo não tem previsão de chegar ao mercado e, a depender das condições atuais, deve ainda demorar um pouco mais. Isso porque, conforme a própria Sharp explica, não há conteúdo com essa qualidade de imagem ainda em quantidade razoável. “Hollywood ainda está adotando as câmeras digitais de 4k. A indústria vídeo está correndo atrás agora. Além disso, se o preço de uma 4k já passa dos US$ 20 mil, você consegue imaginar quanto uma dessa custaria?”, disse um dos expositores da empresa.

