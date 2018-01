Na CES; fabricantes apostarão em produtos acessíveis - Link - Estadão

A edição deste ano da feira terá os pés no chão. Será menor do que o usual, mesmo com o contexto econômico melhor do que no ano passado. Em 2009, os fabricantes amargavam uma queda de 27% da venda de produtos eletrônicos.

A Consumer Eletronics Association, entidade responsável pela CES, espera 2500 exibidores e um público de 110 mil pessoas. Pode parecer muito, mas em 2007 foram 144 mil.

Já escaldados, os fabricantes apostarão nesse ano em produtos menos extravagantes e mais acessíveis – que possam, por exemplo, ser comprados mesmo em tempos de alto nível de desemprego.

E no que dá para apostar? A AP diz que três categorias serão os destaques da feira: televisores 3D, netbooks/notebooks e e-readers.

(Com Associated Press)