Nada de Berlim no Street View - Link - Estadão

Em um acordo com o governo alemão, o Google se comprometeu a só lançar o serviço Street View no país após todas os questionamentos do governo e dos cidadãos serem atendidas. Quem anunciou a medida foi Ilse Aigner, ministra de Consumo da Alemanha.

Foi Aigner quem capitaneou a investida do governo contra o Google, alegando que o Street View é uma invasão de privacidade: “O Google deveria primeiro obter autorização dos cidadãos antes de publicar fotos de suas casas”. Além disso, a associação alemã de municípios e cidades queria que o gigante da web pagasse pelos registros feitos.

A última polêmica do caso se deu semana passada, quando Peter Shaar, chefe da agência de proteção de dados da Alemanha, pediu que o Google parasse “imediatamente” de identificar e mapear os pontos wi-fi das cidades (os carros que tiram as fotos para o Street View também fazem este tipo de rastreamento). O Google respondeu que nunca escondeu de ninguém que coleta esses dados e só faz isso para melhorar os serviços de geolocalização, lembrando que empresas como Fraunhofer Institute e Skyhook fazem o mesmo.

Carro e câmeras usadas pelo Google para registrar o Brasil

As principais queixas são que o Street View pode captar imagens de dentro de janelas e muros, pois as câmeras ficam em uma grande torre. O governo alemão também quer que as imagens sejam trocadas de seis em seis meses – o tempo atual de armazenamento das imagens é de um ano. Com tudo isso, o Google talvez tenha que escurecer trechos de fotos de casas de pessoas que não se sintam confortáveis em ter seus lares registrados como endereço e número para todo o mundo.