Nada de Facebook Chat no IE6 - Link - Estadão

Os que ainda usam o Internet Explorer 6.0 têm mais um motivo para você se atualizar: o bate-papo do Facebook não vai mais funcionar nessa versão do navegador da Microsoft, que já está em sua oitava edição.

—-

O anúncio foi feito no blog oficial da maior rede social do mundo em um texto intitulado “chat sem interrupções”. A razão apresentada foi o fato de que o IE6 não suporta algumas das novas funções que estão para ser lançadas no Facebook Chat. O texto também anuncia melhorias na estabilidade e na velocidade do serviço de mensagens instantâneas. As mudanças acontecerão depois do dia 15 de setembro.

O Facebook não é a primeira grande empresa a deixar de suportar o IE6 para alguns de seus serviços. Desde o início deste ano, os aplicativos do Google e algumas das novas funções do YouTube já não podem ser acessadas pela versão antiga do navegador mais popular do mundo. A própria Microsoft começou a pedir aos usuários e ás empresas que ainda usam a sexta versão do navegador que a atulizem por motivos de segurança.