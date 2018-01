Nada mais escapa aos olhos ? e às lentes ? com o Google Glass - Link - Estadão

NOVA YORK – A sensação de vestir o Google Glass pela primeira vez é estranha. Acostumados a usar as mãos para comandar eletrônicos, há uma impressão de não saber o que fazer com o dispositivo. Apesar de a armação ser leve (36 gramas), a falta de costume faz você manter a cabeça estática. Para quem olha de fora, imagino que seja igualmente estranho.

Com o passar do tempo, as ações se tornaram mais naturais e pude abstrair o ambiente ao meu redor. Depois de alguns minutos, era como se eu tivesse o acessório há tempos. O caráter intuitivo do dispositivo é, sem dúvida, um de seus pontos fortes.

Os óculos vêm com duas opções de lentes – transparentes e escuras, ideais para áreas externas – e contam com um dispositivo um pouco acima do campo de visão que projeta imagens no olho.

A mudança de ponto de vista é surpreendente. Acostumados a olhar para baixo para buscar informações, o Google Glass permite interagir mais com o meio ao redor. Nada mais escapa aos olhos – e às lentes. Com conexão à internet, o dispositivo acessa conteúdo online por comando de voz ou com poucos toques em uma área sensível na lateral direita.

Conectado diretamente à conta do usuário no Google (o que inclui agenda), é possível, com poucos comandos, acessar e-mails, mapas e páginas de busca, além de tirar fotos e gravar vídeos em alta resolução (720p) que podem ser compartilhados nas redes sociais.

Para acionar as funções dos óculos, antes é preciso falar “Ok, Glass”. Em seguida, o usuário diz o quer fazer (em inglês): “grave um vídeo” ou “qual é a altura do Empire State?”. Isto divide opiniões. Conversar com um par de óculos em público é uma situação, no mínimo, desconfortável.

O som do Google Glass é uma evolução à parte. Sem alto-falante ou entrada para fone de ouvido, o som é projetado por vibrações no crânio de um tipo de botão em uma das pernas dos óculos, posicionado logo atrás da orelha. Com este sistema, somente quem está usando os óculos ouve o áudio de conversas telefônicas ou vídeos.

Como, exatamente, ele deve modificar os padrões que conhecemos até agora não se sabe. Especulações à parte, fato é que o projeto é impressionante e abre um grande leque de possibilidades interativas.

—-

Leia mais:

• Eletrônicos vestíveis já são realidade

• Óculos do Google elevam receio com privacidade

• Entrevista: ‘A maioria dos produtos ainda não é usável‘

• Link no papel – 5/8/2013