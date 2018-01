Namoro virtual; só com proteção - Link - Estadão

O número de casais que se formaram pela internet só aumenta e conhecer alguém por esse meio já é tão normal que parecem ultrapassadas as recomendações de “ter cuidado com quem se conhece por um site”. Pois o governo do estado de Nova York, nos Estados Unidos, ainda está preocupado e aprovou uma lei visando dar mais segurança a quem deseja conhecer outra pessoa pela internet.

—-

Agora, os sites que promovem o encontro de pessoas devem alertar seus usuários dos riscos que eles correm ao entrar em contato com alguém pela web.

Isso significa recomendar que a pessoa não dê seu endereço para o outro e que, nos primeiros encontros, providencie seu próprio meio de transporte para ir até o local do encontro. As recomendações falam até de coisas mais genéricas como onde a pessoa trabalha e qual seu sobrenome, os sites deverão recomendar que as pessoas não divulguem isso no início do relacionamento virtual.

O site norte-americano Mashable nota uma mudança de comportamento: se 20 anos atrás a aproximação entre pessoas envolvia uma rápida conversa com uma troca de telefones, agora isso já é considerado algo perigoso. A lei nova-iorquina quer que os sites peçam aos seus usuários que não deem seus números de celulares nas primeiras trocas de e-mail.