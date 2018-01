Não entende a #hashtag? O Link explica - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um dos recursos mais populares da internet, a hashtag ainda é um mistério para muitos usuários e não usuários. Ao se deparar com o símbolo do jogo da velha precedendo uma palavra, muita gente ainda estranha e se pergunta o que aquilo significa.

A hashtag é uma maneira de identificar e agrupar conteúdo, facilitando a pesquisa de coisas relacionadas a um tema. É muito usada durante eventos ou ocasiões especiais. O Twitter, por exemplo, registrou durante a final da Copa do Mundo as hashtags #BRAvsGER, #WorldCup2014, #JogaPraMimAlemanha e #EstaCopaEsDeArgentina. Se um usuário colocar na busca uma hashtag receberá como resultados todas as postagens que a utilizam.

Com o crescimento do uso do recurso e a consequente desorganização causada por muitos usuários escolhendo variações de hashtags para o mesmo tema, o Twitter resolveu botar um pouco de ordem na utilização. Segundo o Wall Street Journal, a empresa está testando a inserção de um pequeno campo em que explica abreviações usadas como hashtags (ver acima). O jornal viu o recurso em uso no aplicativo do Twitter para iOS, em exemplos como #oitnb (para a série de TV Orange Is The New Black), #got (para Game of Thrones) ou #lol (para o jogo League of Legends).

Origens

A hashtag surgiu no Twitter, como sugestão do desenvolvedor e defensor de software aberto Chris Messina. No tuíte abaixo, de agosto de 2007, ele pergunta “o que vocês acham de usar # para grupos”.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — Chris Messina™ (@chrismessina) August 23, 2007

Messina se inspirou no uso do símbolo em canais de chat, mas ele é usado por programadores desde os anos 60. Demorou um pouco, mas a ideia pegou. Em 2009, o Twitter começou a “hiperlinkar” (transformar em link para outra página) qualquer palavra escrita como hashtag. No ano seguinte, a rede social estreou os Trending Topics, assuntos mais comentados, que compila as 10 hashtags mais utilizadas no momento.

Hashtags passaram também a ser usadas em outras redes sociais. No Instagram, por exemplo, são um recurso bem presente. O mesmo não se pode dizer do Facebook, onde a utilização de hashtags é bem mais tímida. Apesar da presença das hashtags em diversas redes, o Twitter é mesmo a casa da hashtag.

E significa?

Em seu tuíte, Messina se refere a # como símbolo de “pound” (libra), nome pelo qual a hashtag é conhecido nos EUA pelo fato da tecla com o símbolo no telefone ser chamada de “pound key”. Pelo mesmo motivo, no Brasil o símbolo é comumente chamado de “jogo da velha”.

Nos EUA, porém, seu nome mais tradicional é “number sign”. Antes, era praticamente usado apenas nesse sentido: “#1″ quer dizer “número um”. Em português, o # tem três nomes “oficias”: cerquilha, antífen ou cardinal.

Já no Reino Unido o símbolo sempre foi conhecido como “hash”, vindo daí o termo atual hashtag, que adiciona o termo “tag”, palavra-chave utilizada para identificar e indexar conteúdo na internet.

O primeiro uso registrado do termo hashtag foi no blog do analista e pesquisador norte-americano Stowe Boyd:

“Sinto que as tags no Twitter, como em qualquer lugar, definem algum tipo de experiência compartilhada, envolvendo todos aqueles que usam a tag. E o uso pode ser tanto ativo, ao se colocar uma hash tag (como em “#hashtag”) em um tuíte, como passivo, quando se opta por seguir uma sequência de tuítes relacionados a um tema tagueado”, escreveu Boyd.

No dicionário

Embora já de uso frequente entre usuários das redes sociais brasileiras, a palavra “hashtag” não entrou nos dicionários daqui. A reportagem checou as versões online do Houaiss, Aurélio e Caldas Aulete e não encontrou um verbete para a palavra.

Nos países de língua inglesa, hashtag já foi oficializada por diversos dicionários, incluindo o norte-americano Merriam-Webster e o britânico Oxford. Neste último, a explicação para a palavra é:

Hashtag. subst. (em sites e aplicativos de mídias sociais) uma palavra ou frase precedida por uma cerquilha e usada para identificar mensagens relacionadas a um tópico especiífico; (também) o próprio símbolo da cerquilha, quando usado deste modo.

Como usar

Antes de aplicar uma hashtag vale checar como ela está sendo usada, especialmente se há uma fonte oficial envolvida. Por exemplo, embora o festival de música Lollapalooza Brasil tenha elegido como hashtag oficial #LollaBR, muitas pessoas no Twitter estavam escrevendo #LollapaloozaBrasil ou #LollapaloozaBr, fazendo com que o conteúdo se dispersasse em pelo menos três hashtags diferentes.

O perfil oficial no Twitter do Templo de Salomão, inaugurado esta semana pela Igreja Universal, não sugeriu hashtags. Mas usuários já adotaram o #TemploDeSalomão, como se pode ver no exemplo abaixo:

(AI) Bispo Eduardo Lopes: @dilmabr e Michel Temer no #TemploDeSalomao é reconhecimento de trab. prestado à sociedade: http://t.co/u6EuFh3njR — Michel Temer (@MichelTemer) August 1, 2014

Artistas ou marcas tem se valido das hashtags como ferramenta de promoção e divulgação. A cantora Anitta prometeu a seus fãs o lançamento do clipe da música “Na Batida” se a hashtag #AnittaNaBatida atingisse os 500 mil compartilhamentos, somando Twitter, Instagram, Facebook e Google+. Feito alcançado, o vídeo saiu esta semana.

As hashtags também vem sendo usadas com bastante frequência como um adendo, geralmente bem-humorado, a um comentário. Nesse tipo de uso, a hashtag funciona também como uma maneira de condensar o espírito ou mensagem do post, sendo útil também para economizar caracteres. Foi desse modo de utilização que surgiu o famoso meme #chatiado (ou #xatiado)