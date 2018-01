'Não existe garantia de internet livre' - Link - Estadão

'Não existe garantia de internet livre'

BRASÍLIA - No início de outubro, o governo dos Estados Unidos declarou como concluída sua função como supervisor da internet e entregou a gestão da autoridade da internet responsável pelos nomes de domínios (Iana, na sigla em inglês) para a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann). A medida tem sido apontada como um passo para reduzir a possibilidade de intervenção de governos no funcionamento da internet. Para ativistas, a transição impede que os EUA tenham um papel central na rede, algo preocupante considerando os casos de vigilância em massa revelados pelo informante Edward Snowden.

09/10/2016 | 05h00

Por Claudia Tozetto, enviada especial - O Estado de S.Paulo