Não gostar no Facebook - Link - Estadão

“O Facebook espalhou o botão ‘Gostar’ pela internet“. Essa frase foi lida várias e várias vezes nas últimas duas semanas. E dela surge a pergunta: e se eu não gostar de alguma coisa? Cadê o botão?

Pensando nisso, alguns sites e aplicativos decidiram tentar resolver essa “curtição” absoluta que Zuckerberg está disseminando por aí. Com o Facebook Dislike, aplicativo experimental para Firefox, instalado, o botão ‘Dislike’ aparece no seu Facebook logo ao lado do ‘Like’.

O OpenDislike.org imita o funcionamento da nova plataforma do Facebook, a Open Graph (responsável por permitir o uso do botão ‘Like’ em outros sites).Tendo uma conta na rede social Yiid é possível adicionar um botão a uma página da internet. É só colar algumas linhas de código na URL para que o ‘Dislike’ apareça. Dá para linkar a conta no Yiid ao seu Facebook e, finalmente, desgostar oficialmente de alguma coisa na rede social.