Não haverá escassez de tela para novo iPad - Link - Estadão

Analista rebate boatos de problemas relacionados a fornecimento de componentes para o novo iPad

Com tela de 2048×1536 pixels, o novo aparelho deve ter resolução melhor que HDTVs. FOTO: Reuters

BANGALORE – As preocupações com o fornecimento de componentes para o novo iPad, da Apple, estão sendo “exageradas”, afirmou a consultoria Jefferies, acrescentando que a empresa deve produzir entre 12 milhões e 15 milhões de tablets no trimestre.

O iPad de terceira geração apresenta tela de definição mais alta, conhecida como Retina Display, e alguns especialistas e blogs do setor de tecnologia afirmaram que a empresa poderia enfrentar escassez no suprimento de telas, em curto prazo.

No entanto, Peter Misek, analista da Jefferies, afirmou que as preocupações com as telas de melhor definição para o iPad eram infundadas porque os fornecedores da Apple ampliaram a produção.

“A despeito das preocupações generalizadas, acreditamos que haverá telas em número suficiente para os novos iPads”, disse Misek.

O novo iPad foi apresentado em 7 de março, com a celebração em geral associada aos lançamentos da Apple. Na segunda-feira, Gene Munster, analista da Piper Jaffray, estimou que a Apple poderia vender bem mais de um milhão dos novos tablets no dia do lançamento, se todas as pré-encomendas se convertessem em compras.

Até o momento, a Apple estima ter vendido 55 milhões de tablets, 15,43 milhões deles no quarto trimestre de 2011.

Misek, que recebe classificação cinco estrelas da StarMine, uma divisão da ThomsonReuters, pela precisão ao prever os ganhos da Apple, também disse que a companhia deve lançar o televisor iTV, que vem gerando muita especulação, antes do fim do ano.

O analista afirmou que a Apple deve começar a produzir a iTV em maio ou junho, para lançamento no quarto trimestre.

