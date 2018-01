Não saia das redes sociais: elas podem trabalhar por você - Link - Estadão

Há dois pontos de vista sobre como enxergar as redes sociais

Como diretor de comunicações digitais e mídia social no site de carreiras Monster, li uma recente coluna de Cal Newport, intitulada “Deixe a mídia social. Sua carreira pode depender disso” com grande interesse. Newport afirma que a mídia social é prejudicial para as carreiras porque distrai demais e não oferece um retorno importante sobre o investimento, do ponto de vista profissional.

Como uma pessoa que passa a maior parte do tempo na mídia social ajudando as pessoas a encontrar carreiras que irão amar, discordo da avaliação de Cal Newport. Acho que você não deve abandonar a mídia social, e se o fizer na verdade estará prejudicando a sua carreira.

Compreensivelmente, você deve querer saber meus motivos. Bem, tem razão. Mas para começar, quero dizer que não sou a única pessoa que fez carreira usando a mídia social: só uma plataforma, o Facebook, criou mais de 4,5 milhões de empregos globalmente no setor da mídia social, segundo estudo realizado pela Deloitte. O número de pessoas em setores criativos, propaganda e outros, que ganham a vida trabalhando com mídia social provavelmente é muito maior.

Entretando, não quero apenas proclamar a excelência da mídia social. Concordo com alguns pontos levantados por Cal Newport sobre danos potenciais que ela pode causar. Mas acho que existem maneiras de superar esses problemas em vez de nos afastarmos totalmente da mídia social.

Eis como acho que podemos resolver alguns problemas para a carreira representados pela mídia que foram delineados por Cal Newport:

Muitas pessoas na minha geração temem que, sem uma presença na mídia social, ficarão invisíveis para o mercado de emprego

Na verdade é um temor que tem suas razões e uma realidade que se torna cada vez mais clara a cada dia. Instrumentos estão disponíveis que permitem ao empregador buscar todas as informação que você deixou para trás e ter um quadro mais completo sobre quem é você e como poderá se enquadrar dentro da sua organização.

Muitos empregadores e clientes com quem tenho conversado estão procurando confirmar o entusiasmo que mantém a seu respeito, e não em busca de razões para ter suspeitas ou dúvidas. Não ter nenhum perfil pode ser visto como sinal de alerta, então por que dar a um empregador em potencial alguma razão para questionar sua candidatura?

Sua presença na mídia social - e na verdade sua impressão digital - não é mais apenas uma extensão do seu currículo. Ela é tão importante quanto ele. Hoje o uso da mídia social é um critério constante do processo de contratação e há poucas possibilidades de algum retrocesso nesse sentido.

Você precisa entender que a mídia social gera um grande poder: o que você diz ali - até não dizendo nada - tem um efeito sobre a sua rede ou seu empregador que está checando sua conta no Instagram. Mas lembre-se que deve controlar o que as pessoas podem ver. Sendo mais judicioso quanto ao que vai compartilhar ou alterando as configurações da plataforma quando for possível, você consegue administrar o seu trajeto digital para aumentar as probabilidades de um empregador potencial formar uma impressão positiva a seu respeito.

Cultivar sua marca na mídia social é uma estratégia fundamentalmente passiva com vistas ao avanço profissional

Uma razão para deixar o mundo social para trás é o ritmo alucinante de manter uma marca digital pública na mídia social em troca de um retorno muito pequeno. A coluna de Newport relata o caso de um escritor que ficou consumido pelo sentimento de obrigação “de atualizar seu blog a cada meia hora” e não tinha muita retribuição.

Existem muitas pessoas com uma presença na mídia social que são costumamos chamar de “Lurker”, aquela pessoa que nunca ou raramente posta ou compartilha alguma coisa, mas consome conteúdo o tempo todo. Essa atividade pode parecer passiva, mas não é. Essas pessoas podem fazer muito para avançar em suas carreiras: aprendendo novas coisas, mantendo-se o par das últimas tendências ou se preparando para uma conversa que pode surgir repentinamente na área de descanso ou durante uma entrevista de emprego.

O uso da mídia social não é excepcional ou valioso

Em muitos casos a mídia social pode ter um efeito substancial sobre questões importantes e o discurso público. Por exemplo, creio plenamente que a mídia social afetou indiretamente a eleição presidencial de 2016 gerando um tipo de conversa em massa que polarizou mais os eleitores dos dois candidatos. No mundo atual, essas conversas sempre influenciam o que vai se tornar notícia - seja ela real ou falsa.

Independente do que você pensa dessas discussões, não estar ao corrente delas significa que você está se excluindo de conversas importantes com colegas de trabalho e clientes. No caso dos clientes, em particular, o fato de você conhecer os diversos pontos de vista expressados na mídia social vai ajudar a encontrar um ponto comum com seu interlocutor, já que você espera trabalhar com pessoas de todas as classes sociais e todos os contextos políticos. Isto não vai acontecer naturalmente se você costuma ler as mesmas publicações diariamente, mas pode se verificar na mídia social se seguir um conjunto de fontes variadas. A questão principal é esta: é na mídia social que as notícias - reais ou falsas, de acordo com suas posições ou não - estão correndo, e estar consciente disto é crucial para os profissionais hoje em dia.

No final, por estas razões e outras mais, não apoio a tese de abandonar a mídia social. Sugiro que a abracemos, plenamente e mais energicamente, mas também ponderada e deliberadamente. Assim criamos importantes oportunidades de carreira, desde simplesmente expandir nossas redes e aprimorar nosso conhecimento até nos expondo a empregos nos quais não tínhamos pensado antes.

Está claro que a mídia social chegou para ficar, então por que não deixar que ela faça o trabalho por você? / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO