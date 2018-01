'Não se metam'; pede Zuckerberg - Link - Estadão

Fantasiado de gente grande: Zuckerberg durante o G8, na França. FOTO: Lionel Bonaventure/Reuters

Mark Zuckerberg deixou em casa sua camiseta cinza escuro e caprichou na gravata para ir ter com os líderes das maiores economias mundiais, reunidos por ocasião do G8, que neste ano acontece no balneário de Deauville, no norte da França.

Em sua fala, Zuckerberg alertou que excesso de regulação na internet não vai funcionar. “Nós não podemos isolar algumas coisas de que vocês gostam na internet e controlar as outras de que vocês não gostam”, disse.

Eric Schmidt, ex-CEO do Google, foi na mesma linha: “A internet é a maior força de bem do mundo. Nós não podemos ter uma regulação prematura diante da inovação. Há soluções técnicas para esses problemas. Sarkozy mandou uma mensagem clara de que quer trabalhar conosco nesses temas”.

Não há como evitar a menção ao presidente francês Nicholas Sarkozy, que, além de promover o eG8, fórum dedicado a discutir internet antes do início do G8, nunca escondeu sua afeição ao tema e fez da lei de combate à pirataria na internet um dos motes de seu governo.

Linha dura. A lei Hadopi, que suspende o acesso à internet por um período que pode ir de três meses a um ano de usuários que forem flagrados fazendo download ilegal, foi uma batalha legislativa marcada por polêmicas que culminou na sua aprovação e entrada em vigor em 2009. A França hoje também é um dos países mais rígidos do mundo em filtragem de informação. Até o início deste ano, a política do governo francês para a web era baseada no que o presidente Sarkozy definia como a defesa de uma “internet civilizada”, termo usado por ele para defender a lei Hadopi ou criticar o WikiLeaks.

