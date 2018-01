'Não usarás o Facebook'; prega pastor dos EUA - Link - Estadão

O pastor Cedric Miller aconselha casais a deletar a conta no Faceboo. FOTO: Mary Frank/AP/Asbury Park Press

Não cometerás adultério. E não usarás o Facebook. Esta é a pregação de um pastor de New Jersey (EUA) que acredita que o pecado frequentemente anda junto com o Facebook.

O reverendo Cedric Miller disse que 20 casais em os 1.100 membros da sua igreja (Living Word Christian Fellowship) passaram por problemas no casamento nos últimos seis meses depois que um dos parceiros retomou contato com uma paixão antiga pelo Facebook.

Por causa dos problemas, ele está ordenando que 50 oficiais da igreja, que são casados, deletem suas contas na rede social ou renunciem às suas posições. O pastor já havia pedido anteriormente que os casais membros da congregação compartilhassem suas senhas de login com o marido ou esposa. Ele agora sugere que as pessoas deletem o perfil no Facebook juntas.

“Tenho aconselhado muitos casais com problemas por causa do Facebook pelo último ano e meio”, disse ele. “Muitos encontram alguém do passado, começam a conversar e até marcam encontros. A tentação é muito grande.”

Miller é casado e tem uma conta no Facebook que ele usa para manter contato com seus seis filhos, mas ele diz que vai seguir seu próprio conselho e deletar seu perfil neste fim de semana.

No domingo, ele planeja sugerir que todas as pessoas casadas parem de usar o Facebook para proteger seus casamentos.

“O conselho vai ser para a igreja toda”, diz. “Eles vão ouvir o que eu tenho pedido às outras lideranças da igreja. Não será uma obrigação para toda a congregação, mas espero que as pessoas sigam meu conselho. “

Miller disse que tem pregado sobre os perigos do Facebook, pedindo que cada casal compartilhe sua senha na rede social.

“Alguns fizeram. Outros ficaram com medo e deletaram suas contas imediatamente. E outros sentiram que não era da minha conta o que faziam no Facebook e continuaram usando”, disse.

O pastor conta que a maioria dos outros pregadores da igreja teve uma reação positiva à sua promulgação, que foi primeiramente reportada pelo jornal Asbury Park Press.

Pat Dawson, um ministro da igreja, usa o seu Facebook para ver fotos de seus parentes. Ela é solteira e portanto não deve deletar sua conta, mas concorda com Miller sobre os perigos que o site pode criar.

“Sei que ele tem um sentimento muito forte sobre este assunto”, disse ela. “O Facebook pode ser uma ferramenta muito útil, mas também pode trazer problemas em um relacionamento. Se seu marido ou esposa não quiser compartilhar a senha, será um problema.”

A American Academy of Matrimonial Lawyers (associação que reúne advogados especializados em direito matrimonial) diz que 81% dos seus membros usam ou já usaram provas de adultério a partir do Facebook, do MySpace, do Twitter e de outras redes sociais em casos de divórcio nos últimos cinco anos.

Cerca de um em cada cinco adultos nos Estados Unidos usa o Facebook para paquerar, de acordo com um estudo de 2008 da instituição Pew Internet and American Life Project. Um site de divórcios do Reino Unido, que fornece ferramentas para realizar separações, o Divorce-Online, relatou no ano passado que a palavra “Facebook” aparecia em cerca de um quinto dos pedidos que estava lidando.

Miller, que criou seu perfil há alguns anos, disse que existem usos legítimos do Facebook.

“As pessoas usam para convidar pessoas para reuniões sociais, para compartilhar trechos da Bíblia ou comentar sobre as missas da igreja”, disse. “Todos esses usos são positivos, coisas que valem a pena. Mas o lado negativo é muito maior.”

O Facebook não respondeu de imediato aos pedidos de entrevista.

/ Wayne Parry (ASSOCIATED PRESS)