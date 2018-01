Napster é relançado como rival do Spotify - Link - Estadão

Site ressurge na Europa como serviço de streaming de músicas para computador e celular

De volta à cena

SÃO PAULO – O Napster foi relançado na Europa como serviço de streaming musical. O site fundado por Shawn Fanning, símbolo do início do compartilhamento de músicas via programas de P2P, se apresenta agora como concorrente de plataformas legítimas como o Spotify.

O Napster foi comprado pelo serviço de música por assinatura Rhapsody o ano passado. O novo dono prefere não ressuscitar o nome Napster nos EUA, mas para a Europa será diferente.

Segundo o presidente do Rhapsody, Jon Irwin, disse ao jornal inglês Daily Telegraph, “a compra do Napster e de sua base de assinantes no Reino Unido e Alemanha representa a maneira ideal de entrar no mercado europeu. Podemos agora oferecer o Napster para cada vez mais consumidores em uma variedade de plataformas”.

O Napster oferece atualmente dois serviços: no primeiro, o usuário pode ouvir música em streaming ilimitadamente no computador ao custo de 5 libras por mês (cerca de R$ 14); na segunda alternativa, o Napster pode ser acessado via celular por 10 libras mensais (cerca de R$ 28).

O Napster original foi fechado em 2001 depois de sofrer uma avalanche de processos de artistas e gravadoras.