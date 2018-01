Napster sai do ar oficialmente - Link - Estadão

Site que revolucionou a maneira como compartilhamos conteúdo se integrou ao Rhapsody

SÃO PAULO – O Napster deixou de ser o Napster – aquele site que revolucionou a maneira como compartilhamos conteúdo – há muitos anos. Ele, mesmo perseguido e processado por gravadoras e até pelo Metallica, ainda estava no ar; operava como serviço legal desde 2003. Agora, está oficialmente extinto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O Napster pertencia à BestBuy desde 2008 (a loja comprou o serviço por cerca de US$ 121 milhões). Em outubro deste ano, o serviço foi vendido para o concorrente Rhapsody. Os assinantes do Napster foram transferidos, mas o serviço se manteve com a mesma cara.

O acordo foi finalizado nessa quinta-feira, 2. Agora, ao acessar o site do Napster, o usuário recebe um aviso sobre a compra e um convite para participar do Rhapsody (que não funciona no Brasil).