NASA abre Centro de Lançamentos para visitação - Link - Estadão

O Centro de Lançamentos da NASA não recebia visitas desde a década de 1970. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Dos programas de ônibus espaciais às missões Apollo: no Centro de Controle de Lançamentos da NASA (LCC, na sigla em inglês), já foram supervisionados 152 lançamentos. Como parte das comemorações dos 50 anos do Centro Espacial Kennedy, a NASA vai abrir o local ao público pela primeira vez em mais de 30 anos.

As visitas monitoradas começarão no dia 15 de junho, passando pelo Firing Room 4, uma das quatro salas de ignição do LCC e aquela de onde os 21 ônibus espaciais lançados desde 2006 foram controlados; além do acesso ao Bubble Room, sala cercada por janelas de onde os lançamentos eram observados.

Na visita, também será possível conferir o Launch Pad 39 e o Centro Apollo/Saturno V. Segundo o Centro Espacial, os tours serão permitidos por um período limitado, embora ainda a data ainda não tenha sido anunciada. O preço é de US$25 para adultos e US$ 19 para crianças de 3 a 11 anos, além da taxa padrão de admissão.

