Nasa avisa aproximação de asteróides pelo Twitter - Link - Estadão

Quer ser avisado se um asteróide estiver próximo à Terra? Então siga o perfil @asteroidwatch no Twitter. Criado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, o projeto Asteroid Watch monitorará os corpos celestes que estiverem próximos da Terra – não só os que poderiam destruir a humanidade, é claro. No portal e no Twitter, há notícias em tempo real e também as últimas descobertas sobre o tema.

Vai lá: www.jpl.nasa.gov/asteroidwatch